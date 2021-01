German lawmakers call on British government to protect Julian Assange

Donald Trump's accusation that the Centers for Disease Control is inflating the number of Americans who have been infected or died from COVID-19 was hammered on Twitter Sunday morning, as critics reminded him that --whatever the number -- he is responsible for bungling the pandemic response. According to the president, "The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov 's ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. "When in doubt, call it Covid." Fake News!"

<p>That led one commenter to reply, "The fact is that 350 thousand US-Americans lost their lives. Do you want me to remind you how you downplayed the danger of this virus?"

There was lots more of that as you can see below: They'll name a mental illness after you. 🤡🖕</div> — CivMilAir ✈ (@CivMilAir ✈)<a href="https://twitter.com/CivMilAir/statuses/1345720951405744138">1609679851.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="97b5a7bbb62396354f86238f7f757d34" id="94cb0"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345720268157820928"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov You called it a hoax</div> — Phil Sloers (@Phil Sloers)<a href="https://twitter.com/Philsloers/statuses/1345720268157820928">1609679688.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="848f7dfaa9520309a7775f2254d15952" id="5b444"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345731380576219138"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov You are literally more concerned with how this disaster makes you look rather than trying… https://t.co/A0xgyqroQM</div> — omg 🌊🇺🇸 (@omg 🌊🇺🇸)<a href="https://twitter.com/teamjustice2018/statuses/1345731380576219138">1609682338.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="aeb8bbe4cce56a614ce91d3372b1f4ac" id="95cb2"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345720371639681025"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov so are the 350k+ dead just... lying?</div> — Emma (@Emma)<a href="https://twitter.com/emmatheprez/statuses/1345720371639681025">1609679713.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="a7a5a5e958004c7bc51f1a4a78826a97" id="41388"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345720857302347778"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov For the 10th time, it’s TRUMPVIRUS not China Virus</div> — Mohamed Enieb (@Mohamed Enieb)<a href="https://twitter.com/its_menieb/statuses/1345720857302347778">1609679829.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="2ecc19b77fd4d94c02809110ab9d2ba1" id="d531c"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345721465732296705"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov Are there more than 15 cases yet? "Six months ago, Trump said that coronavirus cases woul… https://t.co/1BcyeX3nSy</div> — Frank Amari (@Frank Amari)<a href="https://twitter.com/FrankAmari2/statuses/1345721465732296705">1609679974.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="da3d275814658ee8367ce5c11e6e0ff3" id="36867"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345721003909939202"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov I can't wait until this piece of shit is out of the White House.</div> — Alex Cole (@Alex Cole)<a href="https://twitter.com/acnewsitics/statuses/1345721003909939202">1609679864.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="3cd63ac846181b67c9708b6b4045309c" id="e6439"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345722069053566982"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov Whether it's one death, or over 350,000 deaths, you denied Covid's existence, then when yo… https://t.co/bs8kgLqN0p</div> — Gary Anderson (@Gary Anderson)<a href="https://twitter.com/pt1876/statuses/1345722069053566982">1609680118.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="78ecc2a88db97f8db5427e8f894772a1" id="ae913"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345731829958139906"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov but YOU said you were down playing Covid YOU said you KNEW how contagious it was from the… https://t.co/EJ1tkHB2Z5</div> — FionaBski (@FionaBski)<a href="https://twitter.com/FionaBski/statuses/1345731829958139906">1609682445.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="050bbc7d1b03f1bf3ac0b72482999478" id="6fc19"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345725672526897152"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov So the pandemic didn't kill 350K Americans? You going back to your 'its just a flu' rout… https://t.co/ZCA0SkmKi9</div> — Jeremy Newberger (@Jeremy Newberger)<a href="https://twitter.com/jeremynewberger/statuses/1345725672526897152">1609680977.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="db192dc7e85abde6ddddcfbaa3493f95" id="c3308"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345720952097746946"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov Glad you're showing so much sympathy for US citizens who are dying every minute of every day. For shame.</div> — Rod Francis (@Rod Francis)<a href="https://twitter.com/InRodWeTrustMTL/statuses/1345720952097746946">1609679851.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="373022f12e47f4435e42504c08bf4023" id="f7bf6"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345720727169855490"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov You've killed 100,000's... History will never forget.</div> — Angela Belcamino (@Angela Belcamino)<a href="https://twitter.com/AngelaBelcamino/statuses/1345720727169855490">1609679798.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="45a1611450752c2c776d673560a2d8c8" id="69150"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345721548620103680"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov The damage you have done is incalculable, but your time is ending. Thank Christ for that.</div> — Ben Stephens (@Ben Stephens)<a href="https://twitter.com/stephens_ben/statuses/1345721548620103680">1609679994.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="12e1a442d710d3b82ae54b411b06096c" id="48536"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345727130936750080"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov No Im afraid it is not. Your just ticked off because we all blame you for so many deaths..… https://t.co/03OfHkoMDx</div> — Gypsy Jenn🇺🇸🎨☮️📸 (@Gypsy Jenn🇺🇸🎨☮️📸)<a href="https://twitter.com/TruthRealist27/statuses/1345727130936750080">1609681325.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="6f2f132fc541c1b5ab7a1e8fea672f9c" id="6eabb"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1345721331279564800"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump @CDCgov Lets not forget, this jackass and many of his staff was infected with the virus themselves.</div> — Alex Cole (@Alex Cole)<a href="https://twitter.com/acnewsitics/statuses/1345721331279564800">1609679942.0</a></blockquote></div>