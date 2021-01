Trump is furious with GOP leader Kevin McCarthy -- even though he didn't support impeachment

Appointed and ousted Sen. Kelly Loeffler (R-GA) celebrated the birthday of Dr. Martin Luther King, Jr. after spending the past month attacking the pastor preaching from Dr. King's pulpit. Loeffler, who lost her race overwhelmingly, posted a meme of Dr. King, but many responded by reciculating the photo Loeffler took with a white supremacist and KKK leader.

<p><br/></p><div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="2263bf168a1ccfed2247d56bc9f751e5" id="281fb"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1337956225250680836"><div style="margin:1em 0">ALERT: Kelly Loeffler just posed for a photo with Chester Doles, a former KKK leader who runs the white supremacist… https://t.co/Is3yG8VO3S</div> — Bend the Arc: Jewish Action (@Bend the Arc: Jewish Action)<a href="https://twitter.com/jewishaction/statuses/1337956225250680836">1607828596.0</a></blockquote></div><p><a href="https://www.huffpost.com/entry/kelly-loeffler-white-supremacist-american-patriots-usa_n_5fdbaec1c5b610200988c6dc" target="_blank">The Huffington Post shared a photo</a> of Loeffler with Sen. Tom Cotton (R-AR) and Georgia extremist Joshua Mote. </p><p class="shortcode-media shortcode-media-rebelmouse-image"> <img class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="4935324cbdb53f66b8e0a35f8f817d35" data-rm-shortcode-name="rebelmouse-image" id="68ccc" type="lazy-image" data-runner-src="https://assets.rebelmouse.io/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpbWFnZSI6Imh0dHBzOi8vYXNzZXRzLnJibC5tcy8yNTQ5NzY0MC9vcmlnaW4uanBnIiwiZXhwaXJlc19hdCI6MTY0NDI2MTczOX0.ove42bObQ2lmneNez5RwwBamEhMcWHZa-9NOjG5gLVE/img.jpg?width=980"/> </p><p>When the photos were posted, Loeffler's campaign claimed it was "a fake news attack from the totally discredited Southern Poverty Law Center and their friends in the liberal media."</p><p>See how others commented on Loeffler's hypocrisy below: </p><p><br/></p><div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="2b88cec453449638208866ba5261bb2b" id="722c7"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1351248398742134785"><div style="margin:1em 0">@JAkinWalker #Hypocrisy thy name is Kelly Loeffler.</div> — He gone! (@He gone!)<a href="https://twitter.com/MBurnett87/statuses/1351248398742134785">1610997697.0</a></blockquote></div><p><br/></p><div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="85a8f27fabdf2b5968d6a9d513a209c0" id="cb865"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1351242109634928640"><div style="margin:1em 0">Started/going (@KLoeffler edition) The first tweet is from @jewishaction https://t.co/B59cMBYN01</div> — Molly Jong-Fast🏡 (@Molly Jong-Fast🏡)<a href="https://twitter.com/MollyJongFast/statuses/1351242109634928640">1610996198.0</a></blockquote></div><p><br/></p><div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="ba2dd99ac9f1d28385e4195037a5b9f2" id="c256d"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1351248090322399249"><div style="margin:1em 0">@mmpadellan Not to mention Kelly Loeffler, who ran a blatantly racist failed senate campaign, after attacking her o… https://t.co/D69fkgrTiJ</div> — BrickmanInGA #DefendDemocracy 🇺🇸 (@BrickmanInGA #DefendDemocracy 🇺🇸)<a href="https://twitter.com/BrickmanInGA/statuses/1351248090322399249">1610997624.0</a></blockquote></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">Don't worry I'm sure she did the obligatory MLK post to social media today just to pretend for a second she isn't racist trash.<br/>— Scott (@ScottM8528) <a href="https://twitter.com/ScottM8528/status/1351247063510614032?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">GREAT, NOW SAY <br/><br/>BLACK LIVES MATTER.<br/>— A (@AndyAPatriot) <a href="https://twitter.com/AndyAPatriot/status/1351169138606174217?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">This you?<a href="https://t.co/0shgroA9zU">https://t.co/0shgroA9zU</a><br/>— If it smells, walks and talks like a coup d'etat.. (@ManuZingar) <a href="https://twitter.com/ManuZingar/status/1351245936631160832?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">How about this? This you?<a href="https://t.co/OiFR9jczcg">https://t.co/OiFR9jczcg</a><br/>— If it smells, walks and talks like a coup d'etat.. (@ManuZingar) <a href="https://twitter.com/ManuZingar/status/1351246159080263680?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">Uh uh, no, you don't get to slander his beliefs every day, and then on the one day dedicated to remember him, your praising him, and the work he did for unity..... you played a roll in almost destroying this country. Shame on you, you don't get to invoke his name.<br/>— Brian Rupp (@BrianRupp16) <a href="https://twitter.com/BrianRupp16/status/1351248346820837380?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">It's unreal how racists expect that a single day offering of comments absolves them of their racist rhetoric and actions for an entire year...<br/>— tRump Hater (@HateStupidPeps) <a href="https://twitter.com/HateStupidPeps/status/1351248199332343815?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">Are you? I don't think Dr King would approve of your attempts to throw out tens of thousands of African American votes. Just sayin'<br/>— Ernie C (@gaydadinWiscon) <a href="https://twitter.com/gaydadinWiscon/status/1351234498713808902?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">So how are you honoring MLK Jr. on this day of service? Or is it just words that you spout and now your done? I like people who back their words with actions.<br/>— Laura Escobedo (@lauri64) <a href="https://twitter.com/lauri64/status/1351245533374013440?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">KKKelly says what?<br/>— 513{eats}, a liberal, aggressive, foulmouthed Jew (@513eats) <a href="https://twitter.com/513eats/status/1351246797142962179?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="2c7d9d75de0ac374aa263f2946ee4075" id="25710"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1351186123184340999"><div style="margin:1em 0">@afbrat0123 @SenatorLoeffler it must have been hard for her not to say the radical liberal martin luther king😉</div> — Tbaldwin (@Tbaldwin)<a href="https://twitter.com/tbal910/statuses/1351186123184340999">1610982850.0</a></blockquote></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none"> <a href="https://t.co/BT84H4fceF">pic.twitter.com/BT84H4fceF</a><br/>— maura quint (@behindyourback) <a href="https://twitter.com/behindyourback/status/1351203777483857924?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">It's so comforting to quote dead men, isn't it? They can't push back to point out that you're the darkness and hate they spoke of.<br/>— Megz Counts Down - 2 to go! 🐝🚂😷🕶🏳️🌈♿ (@WTEDyke) <a href="https://twitter.com/WTEDyke/status/1351214697463296007?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">You might want to sit this one out.<br/>— joe boucher (@jboucher7) <a href="https://twitter.com/jboucher7/status/1351236609346306057?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">Ma'am, please spare us. I mean my god the audacity. Please. Just. Stop.<br/>— 1/20/21 💙 (@michelleljames3) <a href="https://twitter.com/michelleljames3/status/1351216057852243970?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">So thankful that someone with true values, morals and vision was elected to represent us and not someone who will post something like this on MLK day and then live against these words the other 364 days. Your attacks on Warnock during your campaign were attack on MLK's very words<br/>— my_antiracism_resource (@MyAntiracism) <a href="https://twitter.com/MyAntiracism/status/1351251131683504129?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">You and your ilk tried to nullify Black voices. We will never forget.<br/>— Fortuona Paendrag (@lemtaz) <a href="https://twitter.com/lemtaz/status/1351239704402931713?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">You can't campaign with white supremacists and then quote Dr. King like that. When you gonna take the “Senator" off your Twitter handle?<br/>— President-Elect Biden (@JefeCooper) <a href="https://twitter.com/JefeCooper/status/1351204589010366470?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">Gimme a break. You don't care one iota about who he was or what he stood for.<br/>— George Hess (@ghess1000) <a href="https://twitter.com/ghess1000/status/1351201482448769026?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">Absolutely not okay for you to post anything today<br/>— Deborah Drinkwater (@debdrinkwater) <a href="https://twitter.com/debdrinkwater/status/1351243189403922435?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">it's cute that you think you can just go back to your old life and act like the last few months never happened<br/>— Four Freedoms Total Landscaping 🌋 (@pleizar) <a href="https://twitter.com/pleizar/status/1351246833922797569?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">The lady who cozied up to white supremacists wants to talk about MLK.<br/>— Lollipop Hurricane (@purplepickles12) <a href="https://twitter.com/purplepickles12/status/1351245707269824513?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">You could've not attacked his church as radical marxists or whatever<br/>— Sasha Fierce (@SashaLittlemy) <a href="https://twitter.com/SashaLittlemy/status/1351241972527329300?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2021</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>