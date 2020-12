Trump destroyed for claim of 'good news' on stimulus while things get worse: 'He wants people to suffer'

President Donald Trump spent his third day in golfing while at his Mar-a-Lago resort in Florida for Christmas vacation. Ahead of leaving Washington, Trump released a video saying that he wouldn't sign the COVID-19 stimulus and omnibus spending bill agreed upon by the House, Senate and White House. If Trump doesn't sign the bill, the government shutdown will begin on Tuesday. If Trump is trying to be a "hero" for Americans and usher in more significant checks for Americans, he would likely bring down the economy as President-elect Joe Biden comes into office.

<p>Trump then teased "good news" on Twitter after he returned from his golf outing. He, of course, refused to give specifics about what it was. </p><p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="cc79965b71c3d02e05661ae52b5dc246" id="4a7ca"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1343336121040777217"><div style="margin:1em 0">Good news on Covid Relief Bill. Information to follow!</div> — Donald J. Trump (@Donald J. Trump)<a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/statuses/1343336121040777217">1609111263.0</a></blockquote></div> <p>Many Americans are suffering through a <a href="https://www.rawstory.com/2020/06/its-official-data-shows-the-us-entered-a-recession-in-february-while-trump-pretended-all-was-well/" target="_blank">recession</a> and the coronavirus pandemic. <br/></p><p>See the furious response and attacks on Trump below:</p><p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="267683f59f0d02629ae0d6fc6cbdb2a0" id="a89ba"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1343314654416805890"><div style="margin:1em 0">It’s just a fact that Trump wants people to suffer. Not vetoing, not signing has only one outcome: mass pain. https://t.co/Qlr2N7qqW1</div> — Grudgie the Whale (@Grudgie the Whale)<a href="https://twitter.com/grudging1/statuses/1343314654416805890">1609106145.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="3b1644736296dc8c1b81e509c1fb6c4c" id="98e86"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1343336984811630601"><div style="margin:1em 0">Trump doesn’t even give a shit about his own son... He only cares what’s best for himself. If he can’t have that f… https://t.co/Q3SGpqCZg4</div> — Nandi (@Nandi)<a href="https://twitter.com/NandisCouch/statuses/1343336984811630601">1609111469.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="999e714d835b2ed98e6e4a9e4bf2406b" id="70922"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1343337351481864192"><div style="margin:1em 0">Millions of Americans don’t have food or a roof over their heads on Christmas. Trump goes to Florida and plays golf with his friends.</div> — Brenden Jackson (@Brenden Jackson)<a href="https://twitter.com/BrendenJackso10/statuses/1343337351481864192">1609111557.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="7467e9f842aecf4b1621257441e51758" id="1dc66"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1343334676832743424"><div style="margin:1em 0">Trump the sociopath is golfing while Americans suffer and die!!! Hey @GOP that’s your king!!</div> — Larry F (@Larry F)<a href="https://twitter.com/Brooklynguy/statuses/1343334676832743424">1609110919.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="c166952b0745136205763384d1d06509" id="69143"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1343334096957792259"><div style="margin:1em 0">You vote crap in, (Trump and Republicans) you get crap out, too bad the rest of us suffer also... https://t.co/CwAXjf4IxA</div> — Tedesco (@Tedesco)<a href="https://twitter.com/Tedesco74875234/statuses/1343334096957792259">1609110781.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="b9f3a5467ea8f7b291407b6ccadbb018" id="a036e"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1343336901693026304"><div style="margin:1em 0">I'm starting to think Trump has a fetish for public humiliation. What else explains his repeated attempts to suffer… https://t.co/tBIdreOUZ5</div> — 2️⃣4️⃣ Days Until Trump Is Gone🗽 (@2️⃣4️⃣ Days Until Trump Is Gone🗽)<a href="https://twitter.com/snowmanomics/statuses/1343336901693026304">1609111450.0</a></blockquote></div> <p><br/></p> <p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="f1e263ab5aeedb3c29d03915c7f4c16c" id="3d48b"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1343336700538454016"><div style="margin:1em 0">@realDonaldTrump We all know the chances of Republicans agreeing to $2,000 payments is about zero. But I’d love to be surprised!</div> — MURRAY🧢🇺🇸 (@MURRAY🧢🇺🇸)<a href="https://twitter.com/murray_nyc/statuses/1343336700538454016">1609111402.0</a></blockquote></div> <p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">This isn't a fucking reality show. We don't want or need teasers and cliffhangers. If you've got something to say, fucking say it. Peoples' lives are at stake... <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVIDー19</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Trump</a><br/>— Andy Ostroy (@AndyOstroy) <a href="https://twitter.com/AndyOstroy/status/1343337305650577413?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2020</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">1 in 1000 Americans has DIED from COVID-19<br/><br/>Meanwhile <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw">@realDonaldTrump</a> who's NEGLIGENCE, CORRUPTION & CRUELTY Intentionally Allowed this to Occur, is GOLFING, AGAIN<br/><br/>Americans are DYING & STARVING<a href="https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw">@realDonaldTrump</a> is GOLFING <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw">@realDonaldTrump</a> Should be in PRISON<br/><br/>Who AGREES? ✋<br/>— The Resistor Sister ♥️🇺🇸🦅🙏🏻 (@the_resistor) <a href="https://twitter.com/the_resistor/status/1343336418421030913?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2020</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p><p><br/></p><div class="rm-embed embed-media"><blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none">Another lie by trump More than 3,000 People will die today from TrumpVirus and Trump is whining about having his lies labeled as lies on social media.<br/>— ... (@kromexstylez) <a href="https://twitter.com/kromexstylez/status/1343336365572780033?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2020</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><br/></p> <div class="rm-shortcode" data-rm-shortcode-id="7d6da71bb8b0903741662ec566d7ad4e" id="858a9"><blockquote class="twitter-tweet twitter-custom-tweet" data-partner="rebelmouse" data-twitter-tweet-id="1343337864466198529"><div style="margin:1em 0">@larsoer @realDonaldTrump Perfectly explained! He loves to start a fire and then look like the hero by putting it o… https://t.co/fFRI8GI9nl</div> — Amy (@Amy)<a href="https://twitter.com/AmyInMiami73/statuses/1343337864466198529">1609111679.0</a></blockquote></div><p><br/></p>